Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanan Norveçli sporcu gözyaşlarıyla itiraf etti: Sevgilimi aldattım...

İtalya'da düzenlenen 25'inci Kış Olimpiyat Oyunları'nda, görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Kış Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Norveçli biatloncu Sturla Laegreid, yarış sonrası verdiği röportajda ilginç bir itirafta bulundu.

MADALYAYI KAZANDI: GÖZYAŞLARI İÇİNDE İTİRAF ETTİ

Erkekler 20 kilometrede bronz madalya kazanan Norveçli Sturla Holm Laegreid, Norveç devlet televizyonu NRK’ye yaptığı açıklamada, altı aydır birlikte olduğu sevgilisini üç ay önce aldattığını gözyaşları içinde açıkladı.

"HAYATIMIN AŞKINI ALDATTIM"

Laegreid, "Altı ay önce hayatımın aşkıyla, dünyanın en güzel ve nazik insanıyla tanıştım. Ancak 3 ay önce çok büyük bir hata yaptım ve onu aldattım." ifadelerini kullandı.

ALDATTIĞI SEVGİLİSİNE SESLENDİ

28 yaşındaki sporcu, kız arkadaşını çok sevdiğini ve affedilmek için her şeyi yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.