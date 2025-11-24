Manchester United–Everton maçında şok eden an: Gueye, takım arkadaşı Keane'e tokat attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evertonlı Idrissa Gana Gueye, maçın henüz 13. dakikasında takım arkadaşı Michael Keane’e sinirlenerek tokat atınca direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın erken bölümünde Manchester United’ın geliştirdiği atakta Bruno Fernandes’in ceza sahası çaprazından yaptığı vuruş üstten auta gitti.

TAKIM ARKADAŞINA TOKATI HAKEM AFFETMEDİ

Pozisyonun ardından Everton cephesinde tansiyon yükseldi. Idrissa Gana Gueye, rakibe boşluk bıraktığı gerekçesiyle Michael Keane’e tepki gösterdi.

Uyarı amacıyla yanına gittiği takım arkadaşıyla tartışma yaşayan 36 yaşındaki futbolcu, bir anda Keane’e tokat attı.

Yaşanan olay üzerine maçın hakemi Harrington, tereddüt etmeden kırmızı kartına başvurdu.

Gueye’nin oyundan atılmasının ardından Everton kalecisi Jordan Pickford ve Ndiaye, tecrübeli oyuncuyu sakinleştirmek için saha kenarına kadar eşlik etti.