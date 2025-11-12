Milli boksör Ayşen Taşkın, Riyad'da altın madalyaya ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcusu olan Ayşen Taşkın, Türkiye'ye organizasyondaki boks branşındaki ilk altın madalyasını getirdi. 54 kilo kategorisinde mücadele eden milli sporcu, finalde Azerbaycanlı rakibi Nargiz Zeynelova ile karşılaştı. Taşkın, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları, 7-21 Kasım tarihleri arasında Riyad'da yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, organizasyona judo, karate, boks ve güreş branşlarında 9 sporcuyla katılıyor.