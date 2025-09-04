Abone ol: Google News

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İsviçre ile yenişemedi

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Çekya'da düzenlenen Vaclav Jezek Turnuvası ilk maçında İsviçre ile 0-0 berabere kaldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 09:43
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İsviçre ile yenişemedi

Çekya'da düzenlenen Vaclav Jezek Turnuvası ilk maçında 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile İsviçre karşılaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Radotin Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

SAMET AYBABA TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da tribünden takip etti.

SIRADAKİ RAKİP MEKSİKA

Turnuvada İsviçre, Meksika ve İrlanda Cumhuriyeti ile mücadele eden ay-yıldızlılar, bir sonraki maçını 5 Eylül Cuma günü Meksika ile oynayacak.

Eshspor Haberleri