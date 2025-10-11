2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 maç yapıldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta 8 maçla sona erdi.
Elemelerde E, F, I ve K gruplarında 8 maç oynandı.
A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 yenerken İspanya ise konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti.
NORVEÇ, İSRAİL'E FARK ATTI
I Grubu'nda İsrail'i 5-0 yenen Norveç, 6'da 6 yaparak büyük avantaj yakaladı. Norveç'in yıldız golcüsü Haaland, "hat trick" yaptı.
Norveç, maçın tüm gelirini Gazze'ye bağışlarken karşılaşma boyunca tribünleri dolduran binlerce futbolsever Filistin'e destek verdi.
ALINAN SONUÇLAR
E Grubu
Bulgaristan-Türkiye: 1-6
İspanya-Gürcistan: 2-0
F Grubu
Macaristan-Ermenistan: 2-0
Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0
I Grubu
Norveç-İsrail: 5-0
Estonya-İtalya: 1-3
K Grubu
Letonya-Andorra: 2-2
Sırbistan-Arnavutluk: 0-1