2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 maç yapıldı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 yenerken İspanya ise konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti.