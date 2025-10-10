Abone ol: Google News

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçı hazırlıklarını tamamladı

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 10.10.2025 16:29
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yarın deplasmanda Bulgaristan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmana, aday kadrodaki tüm futbolcular katıldı.

TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Antrenmanın 15 dakikalık basına açık bölümünde ay-yıldızlı ekip, ısınma hareketleri sonrasında pas çalışmaları gerçekleştirdi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Bugün THY'ye ait uçakla Bulgaristan'a gidecek millilerde teknik direktör Montella ile milli oyuncu Uğurcan Çakır, maç öncesinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

