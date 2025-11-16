A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na nasıl katılır? İşte ihtimaller

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini, penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve Chernev (kendi kalesine) kaydetti.

İSPANYA'YI 7-0 YENMEMİZ GEREKİYOR

A Milli Takımımız, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İlk sıradaki İspanya'nın 15 puanı bulunuyor.

Elemelerde ikili averaja değil genel averaja bakılıyor.

İspanya'yı Sevilla'da oynanacak maçta 7-0 yenersek doğrudan Dünya Kupası'na gideceğiz ancak FIFA klasmanında 1 numaralı takım olan, elemelerde 19 gol atıp kalesinde gol görmeyen ve 5 maçta 15 puan toplayan İspanya'yı 7-0 yenmek mucizeden de öte bir durum...

İLK TORBADAYIZ

Son olarak 1954'te yendiğimiz İspanya'yı prestij açısından bile yensek, önemli bir moral olacaktır ancak gerçekçi yolumuz olan play-off'larda ise bir çeşit 'Final Four' oynanacak.

Playoff'larda 16 takım olacak.

Bulgaristan galibiyetiyle play-off'larda ilk torbada yer almayı garantiledik.

KURA 20 KASIM'DA

16 takım 4 torbaya ayrılacak ve 20 Kasım 2025'te FIFA'nın Zürih'teki genel merkezinde kuralar çekilecek.

16 takım, 4 ayrı gruba ayrılacak.

4 ayrı grupta 1. torbadaki takımlar 4. torbadaki takımlarla, 2. torbadaki takımlar 3. torbadaki takımlarla eşleşecek.

DÜNYA KUPASI'NA GİDİŞ YOLU

Her grupta takımlar 26 Mart 2026'da yarı final ve 31 Mart 2026'da final oynayacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak yarı final maçları sonrasında finalistler belirlenecek.

Yine final müsabakası da tek maç olacak.

Kazanan Dünya Kupası biletini cebine koyacak.

YARI FİNAL TÜRKİYE'DE, FİNAL KURAYLA

Tek maç usulüne göre oynandığı için ev sahipliğini kimin yapacağı da merak konusu.

Yarı finallerde seri başı takımlar (1. ve 2. torbadaki takımları) evlerinde oynayacak.

Bu durumda yarı final maçı Türkiye'de oynanacak.

Final maçlarının ev sahipleri ise kura çekimi ile belirlenecek.

TORBALAR

Şu anki sonuçlara göre torbalar şöyle olacak:

1. Torba: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Polonya

2. Torba: Macaristan, İskoçya, Çekya, Slovakya

3. Torba: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek

4. Torba: Galler, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda

Torbası kesinleşen takımlar: Türkiye, Çekya, Arnavutluk, İsveç, Kuzey İrlanda