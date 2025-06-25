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A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçını Kocaeli'de oynayacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı konuk edeceği mücadele Kocaeli'de oynanacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçını Kocaeli'de oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı ağırlayacağı müsabaka 14 Ekim Salı günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

2018 yılında hizmete açılan Kocaeli Stadyumu, Türkiye-Gürcistan karşılaşmasıyla tarihinde ilk kez A milli düzeyde bir milli maça ev sahipliği yapacak.

Ay-Yıldızlılar daha önce Kocaeli'de 20 Ağustos 2008 tarihinde Şili ile özel maçta karşılaşmış ve İsmetpaşa Stadyumu'nda oynanan müsabakada sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

GÜRCİSTAN ÖNCESİ RAKİP BULGARİSTAN

Öte yandan milliler, Gürcistan karşılaşmasından önce 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanacak müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.

Eshspor Haberleri