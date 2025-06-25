A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçını Kocaeli'de oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı ağırlayacağı müsabaka 14 Ekim Salı günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

2018 yılında hizmete açılan Kocaeli Stadyumu, Türkiye-Gürcistan karşılaşmasıyla tarihinde ilk kez A milli düzeyde bir milli maça ev sahipliği yapacak.

Ay-Yıldızlılar daha önce Kocaeli'de 20 Ağustos 2008 tarihinde Şili ile özel maçta karşılaşmış ve İsmetpaşa Stadyumu'nda oynanan müsabakada sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

GÜRCİSTAN ÖNCESİ RAKİP BULGARİSTAN

Öte yandan milliler, Gürcistan karşılaşmasından önce 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanacak müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.