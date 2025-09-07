A Milli Futbol Takımı, İspanya'ya karşı üst üste 4. yenilgisini aldı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında Konya'da İspanya'yı konuk etti.

İspanyollar, Merino'nun hat-trick yaptığı maçı Pedri (2) ve Ferran Torres'in golleriyle 6-0 kazandı ve puanını 6'ya yükseltti.

Türkiye ise bu sonuçla 3 puanda kaldı.

Milliler, grubun 3. maçında 11 Ekim'de Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İspanya ise aynı gün Gürcistan'ı ağırlayacak.

İSPANYA'YA KARŞI 7. YENİLGİ

Ay-yıldızlılar, tarihinde 12. kez karşılaştığı İspanya'ya karşı 7. kez kaybetti.

İki ekip arasındaki mücadelelerde 9'u resmi, 3'ü özel olmak üzere 12 maçın 4'ü berabere biterken, Türkiye'nin 1 galibiyeti bulunuyor.

Türkiye tek galibiyetini 14 Mart 1954'te İstanbul'da oynanan 1954 FIFA Dünya Kupası elemelerinde elde etti.

2010 Dünya Kupası elemelerinde de aynı grupta yer alan 2 ülke arasındaki maçlarda gülen taraf yine İspanya olmuştu.

2016 yılında Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda İspanyollar 3-0 kazandı.

Bugün Konya'daki müsabaka sonucuyla birlikte Türkiye, rakibine karşı üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı.

EN FARKLI GALİBİYET

İki ekip arasındaki müsabakalarda İspanya 3 kez 3 farklı sonuçla galip ayrılırken, bugünkü skor rekabetteki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.