A Milli Futbol Takımı'na Bursa'da büyük destek

- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşılaştı.
- Karşılaşma öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında olan uçak kazasında şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
- Türk taraftarlar, maça yoğun ilgi göstererek stadyumu doldurdu ve coşkulu bir destek verdi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.
Müsabaka öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için saygı duruşunda bulunuldu.
Milli futbolcular da ısınmada sahaya "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı.
MİLLİLERE BÜYÜK DESTEK
A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da Bulgaristan ile oynadığı mücadeleye ay-yıldızlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Mücadelenin başlamasından saatler önce stada gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.
Futbolseverler, Kurtlar Vadisi dizisinin efsane müziği 'Cendere' eşliğinde desteklerini gösterdiler.