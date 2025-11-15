Abone ol: Google News

A Milli Futbol Takımı'na Bursa'da büyük destek

A Milli Futbol Takımı ile Bulgaristan arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Müsabakada ise tribünlerde büyük bir coşku vardı.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 19:59
  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşılaştı.
  • Karşılaşma öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında olan uçak kazasında şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
  • Türk taraftarlar, maça yoğun ilgi göstererek stadyumu doldurdu ve coşkulu bir destek verdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Müsabaka öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

Milli futbolcular da ısınmada sahaya "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı.

MİLLİLERE BÜYÜK DESTEK

A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da Bulgaristan ile oynadığı mücadeleye ay-yıldızlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Mücadelenin başlamasından saatler önce stada gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

Futbolseverler, Kurtlar Vadisi dizisinin efsane müziği 'Cendere' eşliğinde desteklerini gösterdiler.

