A Milli Futbol Takımı'na Bursa'da büyük destek A Milli Futbol Takımı ile Bulgaristan arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Müsabakada ise tribünlerde büyük bir coşku vardı.

Göster Hızlı Özet A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşılaştı.

Karşılaşma öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında olan uçak kazasında şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Türk taraftarlar, maça yoğun ilgi göstererek stadyumu doldurdu ve coşkulu bir destek verdi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için saygı duruşunda bulunuldu. Milli futbolcular da ısınmada sahaya "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı. MİLLİLERE BÜYÜK DESTEK A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da Bulgaristan ile oynadığı mücadeleye ay-yıldızlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Mücadelenin başlamasından saatler önce stada gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Futbolseverler, Kurtlar Vadisi dizisinin efsane müziği 'Cendere' eşliğinde desteklerini gösterdiler. Eshspor Haberleri Bursaspor Basketbol, Aliağa Petkimspor'u yendi

