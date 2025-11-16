A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklikler yaşandı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile deplasmanda 18 Kasım Salı günü TSİ 22.45’te karşı karşıya gelecek.

EMİRHAN KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

Bulgaristan ile Bursa’dan oynanan ve Ay-yıldızlıların 2-0 kazandığı müsabaka öncesi Emirhan Topçu’nun sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı bildirilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şöyle denildi:

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Milli Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı. Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Milli Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.