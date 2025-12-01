A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk'u iki golle geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile ikinci kez özel maçta karşı karşıya geldi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan Türk Hava Yolları Sahası'nda oynanan karşılaşmayı milliler, 14. dakikada Busem Şeker ve 81. dakikada Selen Gül Altunkulak'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Arnavutluk Teknik Direktörü Armir Grimaj, mücadelenin son bölümünde kırmızı kart gördü.

MAÇI TAKİP EDENLER

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbolu Direktörü Oray Baykal ve hazırlık kampı devam eden 23 Yaş Altı Kadın Milli Takımı da tribünden izledi.