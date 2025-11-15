A Milli Takım'da Kaan Ayhan, sakatlık geçirdi

- A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'ı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
- Maçın 81. dakikasında Kaan Ayhan sakatlandı ve oyundan çıktı.
- Yerine Atakan Karazor girdi ve Ayhan oyundan çıkarken oldukça sinirliydi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.
Maçın 81. dakikasında, mücadele 1-0 lehimize devam ederken Kaan Ayhan bir sakatlık geçirdi.
YERİNE ATAKAN KARAZOR GİRDİ
Tecrübeli oyuncu, oyuna devam edemedi ve yerini Atakan Karazor'a bıraktı.
Kaan Ayhan'ın oyundan çıkarken sinirlerine hakim olamadığı görüldü.