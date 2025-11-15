A Milli Takım'da Kaan Ayhan, sakatlık geçirdi

Abone ol: Google News

A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan, Bulgaristan maçının ikinci yarısında sakatlık yaşadı ve kenara geldi.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 21:49
  • A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'ı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
  • Maçın 81. dakikasında Kaan Ayhan sakatlandı ve oyundan çıktı.
  • Yerine Atakan Karazor girdi ve Ayhan oyundan çıkarken oldukça sinirliydi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.

Maçın 81. dakikasında, mücadele 1-0 lehimize devam ederken Kaan Ayhan bir sakatlık geçirdi.

YERİNE ATAKAN KARAZOR GİRDİ

Tecrübeli oyuncu, oyuna devam edemedi ve yerini Atakan Karazor'a bıraktı.

Kaan Ayhan'ın oyundan çıkarken sinirlerine hakim olamadığı görüldü.

