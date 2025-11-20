A Milli Takım'ın soyunma odasından eşyalar çalındı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı İspanya ile 2-2 berabere kalmıştı.

Milliler, bu sonuçla grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılmak için Mart 2026'da play-off oynayacak.

SOYUNMA ODASINDAN EŞYA ÇALINDI

İspanya maçının ardından ise A Milli Takım'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İspanya maçı esnasında Milli Takımımızın soyunma odasından saat ve 2 yüzük çalındığı iddia edildi.

POLİS SORUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Marca’nın haberine göre; salı günü oynanan İspanya-Türkiye maçında A Milli Takımımızın soyunma odasından yaklaşık 200 bin euro değerinde 1 saat ve 60 bin euro değerindeki 2 yüzük çalındı.

Polis, eşyaları buldu. Bir hırsız yakalandı.

İspanyol polisi hırsızlığın nasıl meydana geldiğini ve soygunun arkasında kimlerin olduğunu tespit etmek için soruşturmaya devam ediyor.