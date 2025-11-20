A Milli Takım'ın soyunma odasından eşyalar çalındı!

- A Milli Futbol Takımı, İspanya maçında soyunma odasında hırsızlık yaşadı.
- 200 bin euro değerinde bir saat ve 60 bin euro değerindeki iki yüzük çalındı.
- İspanyol polisi bir hırsızı yakaladı ve soruşturmayı sürdürüyor.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı İspanya ile 2-2 berabere kalmıştı.
Milliler, bu sonuçla grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.
Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılmak için Mart 2026'da play-off oynayacak.
SOYUNMA ODASINDAN EŞYA ÇALINDI
İspanya maçının ardından ise A Milli Takım'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.
İspanya maçı esnasında Milli Takımımızın soyunma odasından saat ve 2 yüzük çalındığı iddia edildi.
POLİS SORUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR
Marca’nın haberine göre; salı günü oynanan İspanya-Türkiye maçında A Milli Takımımızın soyunma odasından yaklaşık 200 bin euro değerinde 1 saat ve 60 bin euro değerindeki 2 yüzük çalındı.
Polis, eşyaları buldu. Bir hırsız yakalandı.
İspanyol polisi hırsızlığın nasıl meydana geldiğini ve soygunun arkasında kimlerin olduğunu tespit etmek için soruşturmaya devam ediyor.