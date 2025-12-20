Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025), 21 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihlerinde Fas'ın başkenti Rabat, Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir şehirlerinde düzenlenecek.

Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Fas ile Komorlar, Rabat'taki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda yarın TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

52 MAÇ OYNANACAK

Prens Moulay Abdellah Stadyumu, 18 Ocak'ta oynanacak final karşılaşmasına da ev sahipliği yaparak 52 maç sürecek turnuvanın kapanışını gerçekleştirecek.

FAS EN GÜÇLÜ ADAY

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Fas, turnuvanın en güçlü şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor.

Organizasyonun 2023 yılında yapılan final maçında kendi evindeki mucizevi geri dönüşle zafere ulaşan son şampiyon Fildişi Sahili ünvanını korumayı hedeflerken, son finalist Nijerya bu kez yarım kalan işi tamamlayıp kupayı müzesine götürmek istiyor.

7 ŞAMPİYONLUK ELDE EDEN MISIR, TURNUVANIN EN BAŞARILI ÜLKESİ

Afrika Uluslar Kupası tarihinde Mısır, 7 şampiyonlukla listenin başında yer alırken, onu 5 kupayla Kamerun ve 4 kupayla Gana takip ediyor.

Turnuvanın diğer önemli güçlerinden Nijerya ve son şampiyon Fildişi Sahili, üçer kez mutlu sona ulaşırken; Cezayir ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikişer kez kupayı müzesine götürdü.

Senegal, Fas, Tunus, Zambiya, Güney Afrika, Etiyopya, Sudan ve Kongo Cumhuriyeti ise birer kez kıtanın en büyüğü olma sevincini yaşadı.

TURNUVA FORMATI

Turnuva, takımların dörderli gruplarda mücadele ettiği grup aşamasıyla başlayacak ve bu aşamada gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi dört grup üçüncüsü adını eleme turlarına yazdıracak.

Son 16 turuyla start alacak olan eleme heyecanı, çeyrek ve yarı finallerle devam ederek finale kadar uzanacak.

6 GRUPTA 24 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Fildişi Sahili'nin son şampiyon ünvanını elinde bulundurduğu Afrika Uluslar Kupası'nda 24 takım boy gösterecek.

Organizasyonda mücadele edecek takımlar şunlar:

A Grubu: Fas, Mali, Zambiya, Komorlar

B Grubu: Mısır, Güney Afrika, Angola, Zimbabve

C Grubu: Nijerya, Tunus, Uganda, Tanzanya

D Grubu: Senegal, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Benin, Botsvana

E Grubu: Cezayir, Burkina Faso, Ekvator Ginesi, Sudan

F Grubu: Fildişi Sahili, Kamerun, Gabon, Mozambik

MAÇLARA 6 KENT EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Turnuva maçlarına 6 farklı şehirde yer alan 9 stat ev sahipliği yapacak.

Ev sahibi statlar ve kapasiteleri şöyle:

Agadir: Adrar Stadyumu (Kapasite: 45.480)

Fes: Fes Stadı (Kapasite: 45.000)

Kazablanka: V. Muhammed Stadı (Kapasite: 67.000)

Marakeş: Marakeş Stadı (Kapasite: 45.240)

Rabat: Prens Moulay Abdellah Stadyumu (Kapasite: 69.500)

Rabat: Moulay Hassan Stadı (Kapasite: 22.000)

Rabat: Rabat Olimpiyat Stadı (Kapasite: 21.000)

Rabat: Al Barid Stadı (Kapasite: 18.000)

Tanca: İbni Batuta Stadı (Kapasite: 75.600)

ŞAMPİYON TAKIM 7 MİLYON DOLAR ÖDÜL ALACAK

Turnuvada şampiyonluğa ulaşacak takım 7 milyon dolar ödül kazanacak.

İkinci olacak takımın 4 milyon dolar ödül alacağı organizasyonda, yarı finalistler 2,5'er milyon, çeyrek finalistler ise 1,3'er milyon dolar ödülün sahibi olacak.

21 FUTBOLCU TURNUVADA BOY GÖSTERECEK

Süper Lig'de mücadele eden 11 ekipten toplam 21 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarının kadrolarına çağırıldı.

Organizasyona en fazla futbolcu gönderen Türk kulübü 3'er oyuncuyla Galatasaray ve Alanyaspor oldu.

Galatasaray'dan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs, turnuvada boy gösterecek.

Alanyaspor'dan ise Steve Mounie, Maestro ve Meschack Elia, Afrika Kupası'nda yer alacak futbolcular.

Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Süper Lig futbolcuları

Alanyaspor: Steve Mounie (Benin), Maestro (Angola), Meschack Elia (Demokratik Kongo)

Galatasaray: Ismail Jakobs (Senegal), Victor Osimhen (Nijerya), Mario Lemina (Gabon)

Başakşehir: Oliver Kemen (Kamerun), Christopher Operi (Fildişi Sahili)

Beşiktaş: Wilfred Ndidi (Nijerya), El Bilal Toure (Mali)

Fenerbahçe: Dorgeles Nene (Mali), Youssef En-Nesyri (Fas)

Göztepe: Junior Olaitan (Benin), Novatus Miroshi (Tanzanya)

Kasımpaşa: Adem Arous (Tunus), Mortadha Ben Ouanes (Tunus)

Trabzonspor: Christ Inao Oulai (Fildişi Sahili), Paul Onuachu (Nijerya)

Kocaelispor: Show (Angola)

Samsunspor: Cherif Ndiaye (Senegal)

Rizespor: Yahia Fofana (Fildişi Sahili)