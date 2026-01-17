Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya 3’üncü oldu Afrika Uluslar Kupası 3’üncülük maçında Nijerya penaltı atışlarında Mısır’ı 4-2 mağlup ederek 3’üncü oldu.

Göster Hızlı Özet Nijerya, Afrika Uluslar Kupası 3'üncülük maçında Mısır'ı penaltılarla 4-2 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona erdi.

Penaltılar sonucunda Nijerya hata yapmadı ve galip geldi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Afrika Kupası 3’üncü karşılaşmasında Mısır ile Nijerya karşı karşıya geldi. Mohammed V Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Fas Futbol Federasyonu’ndan Jalal Jayed düdük çaldı. ONUACHU FORMA GİYDİ Türkiye’de forma giyen isimlerden Galatasaraylı Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. İlk 11’de görev alan Trabzonsporlu Paul Onuachu ise 46’ncı dakikada yerini Ademola Lookman’a bıraktı. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma anları golsüz eşitlikle sona erdi. NİJERYA, 3'ÜNCÜ OLDU Penaltı atışlarında Mısır’da Mohamed Salah ve Omar Marmoush penaltı atışlarından faydalanamadı. Bir dönem Türkiye’de forma giyen Nijeryalı Dele-Bashiru da ilk penaltıyı kaçırırken, kalan penaltılarda hata yapmayan Nijerya, organizasyonu 3’üncü sırada tamamladı. Eshspor Haberleri Abdülkerim Bardakcı: Her şey bizim elimizde

Arsenal, Nottingham Forest engelini aşamadı

Uğurcan Çakır: Galibiyeti hak ettik