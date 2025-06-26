Ampute A Milli Takımı, Polonya turnuvasına ahi duasıyla uğurlandı

Ampute A Milli Futbol Takımı, uluslararası hazırlık kampı için 17 Haziran’da Kırşehir’de çalışmalarına başladı.

Kentte 26 Haziran’a kadar kamp yapan Ampute A Mlilli Takımı, çalışmalarını tamamladı. Oyuncular, Ahi Evran Camii’nde Ahi Evran’ın türbesini ziyaret etti.

DUAYLA GÖNDERİLDİLER

Ampute A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz’e burada ahi kaftanı giydirildi ve takım, ahi duasıyla gönderildi.

Milli takım önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da bir araya gelecek ve ardından uçakla Polonya’ya hareket edecek.

"TEKNİĞİMİZİ, TAKTİĞİMİZİ ÇALIŞTIK"

Ampute A Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, Kırşehir halkına ve yetkililere teşekkür ederek, şunları dedi:

Daha önce hep bahsettim, her sözümün başında ahiler şehri Kırşehir'i insanlığını, misafirperverliğini gördük. Burada güzel bir kamp dönemi geçirdik. Allah yardımcımız oldu ve serin bir havada çalıştık. Hem taktik hem fiziksel olarak iyi çalıştık iyi de hazırlandık. Sonucunda tabii ki her şey fiziksel olarak çalışmaktan geçmiyor. Tekniğimizi, taktiğimiz çalıştık. Lakin tabii ki bunun ardında bize maneviyatı var.

"DUA ALMADAN GİTMEK OLMAZDI"

Kırşehirli sporseverlere teşekkür ettiğini belirten Temiz, şu şekilde konuştu: