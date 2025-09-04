Arda Güler: İstediğimiz 3 puanı aldık

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup etti.

Milli yıldızımız Arda Güler, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL BİR OYUN GÖSTERDİK"

Arda Güler'in açıklamaları şu şekilde:

Avrupa Şampiyonası'nda sadece bize yenildiler grupta. Bugün yine yenildiler. Çok güzel bir oyun gösterdik. İstediğimiz 3 puanı aldık. Türk halkına armağan olsun. Basketbol ve voleybolda da galibiyetlerimiz var. Onları mutlu etmeye devam etmek istiyoruz. Kağıt üzerinde zor görünen bir maç ama İspanya için de zor bir maç. Kendimizi küçümsemeyelim. Onlar Konya'daki atmosferi bilmiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çok iyi bir oyun ortaya koyacağız inşallah.