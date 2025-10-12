Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın performansı Avrupa'da gündem oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti.

Maçın ardından milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın başarılı performansı alkış topladı.

Arda Güler 1 gol, 2 asistle yıldızlaştığı maç sonrası İspanyol basınında adından söz ettirdi.

Karşılaşmada 2 gol atan Kenan Yıldız da müsabakaya damgasını vurdu.

Juventuslu futbolcunun etkili performansı İtalyan basınından da övgü topladı.

ARDA VE KENAN İÇİN YAPILAN YORUMLAR

MARCA:

Arda Güler, Türkiye'nin galibiyetine 1 gol, 2 asistle damga vurdu. Arda Güler ve arkadaşları, Bulgaristan'ı 6-1 yenerek 6-0'lık İspanya yenilgisini telafi etti.

EUROSPORT:

Arda Güler'in liderliğini pekiştirip 1 gol, 2 asistle oynadığı Bulgaristan maçında Türkiye, 6-1 ile çok ihtiyaç duyduğu galibiyeti elde etti. Türkiye, Bulgaristan'ı ezdikten sonra grupta Gürcistan'ı kolayca geçti.

YAHOO:

1-6. Arda Güler ve Kenan Yıldız, Türkiye'nin üstünlüğünü kanıtladı.

OKDIARIO:

Arda Güler, Bulgaristan-Türkiye maçında göz kamaştırdı. Real Madrid, gelecek vadeden 20 yaşındaki oyuncunun performansından şüphesiz fazlasıyla memnun. Güler, forması ne olursa olsun 2025/26 sezonunda belirleyici olacağını gösteren mükemmel bir performans sergiledi.

ELDESMARQUE:

Arda Güler'in Bulgaristan deplasmanında bir gol ve iki asistle yaptığı "gösteri". 24 milli maçta 6 gol atan oyuncu, Türkiye'deki statüsünü güçlendiriyor. İspanya'ya karşı alınan ağır yenilginin ardından Türkiye, intikam hırsıyla sahaya çıktı ve hızla otoritesini kurdu. İlk dakikadan itibaren Arda Güler, hız, vizyon ve bitiricilik becerilerini birleştirerek takımına liderlik etti ve takımın en belirleyici oyuncusu olduğunu kanıtladı. Başrol oyuncusu Arda Güler olan, Türkiye'nin hakim olduğu parti.

MSN:

1-6. Arda Güler ve Kenan Yıldz, Türkiye'nin Bulgaristan'ı hezimete uğrattığı maçta gösteri yaptı.

AS:

Arda Güler ve Kenan Yıldız, Bulgar duvarını yıktı. Montella'nın takımı, ikinci yarıda Bulgaristan'ı perişan etti.

LA STAMPA:

Türkiye dün gece, enerjik ve golcü Kenan Yıldız'ı dünya çapında üne kavuşturdu. Yıldız, beş dakikada iki gol atarak Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin (Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 yenerek) E Grubu'nda altı puanla İspanya'nın ardından ikinci sıraya yükselmesini sağladı.

SKY SPORT İTALYA:

Kenan Yıldız, Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'a karşı iki gol attı. Juventus forveti, dakikalar içinde iki muhteşem gol attı: İlkinde, hamlesini uzak direğe doğru bir şutla taçlandırdı. İkincisinde ise, Çalhanoğlu'nun pasının ardından defans oyuncusunu geçerek falsolu bir şutla golü buldu.

EUROSPORT İTALYA:

Kenan Yıldız, Türkiye'nin Bulgaristan'ı 6-1 yendiği maçta attığı iki golle Avrupa elemelerinin yıldızı oldu. Romalı Zeki Çelik ve Arda Güler de gol attı.

TUTTOSPORT:

Juventus'un 10 numarası, Bulgaristan'a karşı net galibiyette iki gol attı.

GOAL İTALYA:

Juventus'un 10 numarası için yıldız bir gece: İki hızlı golüyle milli takım formasıyla ilk defa iki kez fileleri havalandırdı. Türkiye , Bulgaristan sahasında müthiş bir performans sergileyerek 6-1'lik galibiyete imza attı. Kenan Yıldız ise muhteşem bir performans sergiledi. Juventus'un 10 numarası, Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın tartışmasız yıldızıydı. 2005 doğumlu Bianconero'nun önderliğindeki Vincenzo Montella'nın ekibi, oldukça baskın bir performans sergiledi.

SPORT MEDIASET: