Avrupa Kros Şampiyonası için Milli Takım Portekiz’e gitti

- Türkiye'yi temsil eden 30 milli atlet, Avrupa Kros Şampiyonası için İstanbul'dan Portekiz'e gitti.
- Şampiyona, Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından 14 Aralık'ta düzenlenecek ve Türkiye dört kategoride yarışacak.
- Büyükler, 23 yaş altı, 20 yaş altı ve karışık bayrak kategorilerinde mücadele edecek sporcular arasında çeşitli isimler bulunuyor.
Avrupa Kros Şampiyonası’nda yarışacak Atletizm Milli Takımı, organizasyonun yapılacağı Portekiz’e gitti. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun açıklamasına göre, kafile İstanbul Havalimanı’ndan uçuşunu gerçekleştirdi.
Şampiyona, Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından 14 Aralık Pazar günü düzenlenecek ve Türkiye; büyükler, 23 yaş altı, 20 yaş altı ve karışık bayrak kategorilerinde toplam 30 sporcu ile mücadele edecek.
20 Yaş Altı Kategorisi
Kadınlar
Elif Naz Köseoğlu
Havva Efe
Elif Akçiçek
Döndü Kübra Boyraz
Edibe Yağız
Erkekler
Ali Tunç
Kıyasettin Kara
Atakan Enes Çiçek
Azat Özkan
23 Yaş Altı Kategorisi
Kadınlar
Sıla Bayır
Merve Karakaya
Buse Mayda
Gamze Altuntaş
Erkekler
Enbiya Yazıcı
Diyar Ergüven
Ömer Faruk Bozdağ
Cuma Özcan
Büyükler Kategorisi
Kadınlar
Bahar Yıldırım
Ruken Tek
Nursena Çeto
Yasemin Can
Derya Kunur
Erkekler
Ayetullah Aslanhan
Abdülhalik Çağıran
Ersin Tekal
Azat Demirtaş
Karışık Bayrak Takımı
Tuğba Toptaş
Damla Çelik
Mevlüt Aras
Recep İstek