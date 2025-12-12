Avrupa Kros Şampiyonası için Milli Takım Portekiz’e gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Kros Şampiyonası’nda yarışacak Atletizm Milli Takımı, organizasyonun yapılacağı Portekiz’e gitti. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun açıklamasına göre, kafile İstanbul Havalimanı’ndan uçuşunu gerçekleştirdi.

Şampiyona, Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından 14 Aralık Pazar günü düzenlenecek ve Türkiye; büyükler, 23 yaş altı, 20 yaş altı ve karışık bayrak kategorilerinde toplam 30 sporcu ile mücadele edecek.

20 Yaş Altı Kategorisi

Kadınlar

Elif Naz Köseoğlu

Havva Efe

Elif Akçiçek

Döndü Kübra Boyraz

Edibe Yağız

Erkekler

Ali Tunç

Kıyasettin Kara

Atakan Enes Çiçek

Azat Özkan

23 Yaş Altı Kategorisi

Kadınlar

Sıla Bayır

Merve Karakaya

Buse Mayda

Gamze Altuntaş

Erkekler

Enbiya Yazıcı

Diyar Ergüven

Ömer Faruk Bozdağ

Cuma Özcan

Büyükler Kategorisi

Kadınlar

Bahar Yıldırım

Ruken Tek

Nursena Çeto

Yasemin Can

Derya Kunur

Erkekler

Ayetullah Aslanhan

Abdülhalik Çağıran

Ersin Tekal

Azat Demirtaş

Karışık Bayrak Takımı

Tuğba Toptaş

Damla Çelik

Mevlüt Aras

Recep İstek