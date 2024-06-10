Barış Alper Yılmaz, milli takımdaki 2. golünü kaydetti
İHA

A Milli Futbol Takımı, özel maçta başkent Varşova'da PGE Narodowy Stadyumu'nda ile oynadı ve 2-1'lik skorla kaybetti.

Millilerin tek golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Mücadelenin 77. dakikasında sahneye çıkan Barış Alper, Kenan Yıldız'dan aldığı pasta yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Oyuna sonradan girdi golünü kaydetti

24 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'daki 15. maçında 2. golünü attı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz, 46. dakikada Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)