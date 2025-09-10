Bolivya, 2026 Dünya Kupası play-off'larına kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya ile Brezilya karşı karşıya geldi.
Bolivya'nın El Alto şehrindeki Estadio Municipal El Alto'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 45+4'de Miguel Terceros'un penaltıdan attığı golle maçtan galip ayrıldı.
PLAY-OFF OYNAYACAKLAR
Güney Amerika Elemeleri'nde grubunu 20 puanla 7. sırada tamamlayan Bolivya, Dünya Kupası için play-off oynayacak.
EKVADOR, ARJANTİN'İ YENDİ
Günün diğer maçında, Arjantin deplasmanda Ekvador'a Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Enner Valencia'nin 45+13'de penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup oldu.
Maçın 31. dakikasında Arjantin'in defansı Nicolas Otamendi ile Ekvador'un orta sahası Moises Caicedo, 50. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
DÜNYA KUPASI'NA KATILAN ÜLKELER
Alınan sonuçlarla lider Arjantin'in yanı sıra Ekvador, Kolombiya, Uruguay, Brezilya ve Paraguay Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı.
GÜNEY AMERİKA ELEMELERİ'NDE DİĞER SONUÇLAR
Peru-Paraguay: 0-1
Venezuela-Kolombiya: 3-6
Şili-Uruguay: 0-0