Bulgar basını: Türkler bize acıdı

- A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 2-0 yenerek play-off aşamasına kalmayı garantiledi.
- Hakan Çalhanoğlu penaltıdan ve Atanas Chernev kendi kalesine attığı gollerle galibiyeti sağladı.
- Bulgar basını, yenilgiden sonra milli takımlarını sert eleştirdi ve Türkiye'nin maçı hafife aldığını öne sürdü.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı konuk etti.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takım, 2-0 kazandı.
Karşılaşmada A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltı noktasından Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Atanas Chernev kendi kalesine kaydetti.
PLAY-OFF'U GARANTİLEDİK
Bu sonuçla birlikte Milli Takım, üçüncü sıradaki Gürcistan ile olan puan farkını 9'a çıkartarak Dünya Kupası play-off etabına kalmayı garantiledi.
Gruptaki puanını 12'ye çıkartan Milli Takım, son hafta mücadelesinde grupta 5'te 5 yapan İspanya'ya 18 Kasım Salı günü konuk olacak.
BULGAR BASINI ELEŞTİRDİ
Maçın ardından ise Bulgaristan basını, milli takımlarını sert bir biçimde eleştirdi.
İşte atılan manşetler:
"FUTBOLUN CÜCESİYİZ"
GOL.BG: Bulgaristan Türkiye'de zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz
"YİNE YENİLDİ"
BTVSPORT: Milliler yine Türkiye'ye yenildi
"GRUPTA 0 PUANDA"
BGONAIR: Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta 0 puanla kaldı.
"DİŞLERİNİ GÖSTERDİ AMA..."
DSPORT: Penaltı ve kendi kalesine atılan gol "Timsah"ı besledi - Bulgaristan dişlerini gösterdi ama Türkiye'ye yenildi.
"SADECE 2-0"
LUPA.BG: Mütevazı: Bu sefer Türkiye'ye karşı sadece 2-0 yenildik
"TÜRKİYE BİZE ACIDI"
WEBCAFE: Türkiye Bursa'da bize acıdı, "Aslanlar" elemelerde hala puan alamadı.
"ACININ SONU YOK"
SPORTLIVE: Acının sonu yok: Milli takımdan bir mağlubiyet daha ve Türkiye'ye karşı 20 yıllık utanç.
"YİNE YENİLDİ"
TEMA SPORT: Biraz futbol oynamasına rağmen Bulgaristan yine Türkiye'ye yenildi