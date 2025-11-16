Bulgar basını: Türkler bize acıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı konuk etti.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takım, 2-0 kazandı.

Karşılaşmada A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltı noktasından Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Atanas Chernev kendi kalesine kaydetti.

PLAY-OFF'U GARANTİLEDİK

Bu sonuçla birlikte Milli Takım, üçüncü sıradaki Gürcistan ile olan puan farkını 9'a çıkartarak Dünya Kupası play-off etabına kalmayı garantiledi.

Gruptaki puanını 12'ye çıkartan Milli Takım, son hafta mücadelesinde grupta 5'te 5 yapan İspanya'ya 18 Kasım Salı günü konuk olacak.

BULGAR BASINI ELEŞTİRDİ

Maçın ardından ise Bulgaristan basını, milli takımlarını sert bir biçimde eleştirdi.

İşte atılan manşetler:

"FUTBOLUN CÜCESİYİZ"

GOL.BG: Bulgaristan Türkiye'de zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz

"YİNE YENİLDİ"

BTVSPORT: Milliler yine Türkiye'ye yenildi

"GRUPTA 0 PUANDA"

BGONAIR: Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta 0 puanla kaldı.

"DİŞLERİNİ GÖSTERDİ AMA..."

DSPORT: Penaltı ve kendi kalesine atılan gol "Timsah"ı besledi - Bulgaristan dişlerini gösterdi ama Türkiye'ye yenildi.

"SADECE 2-0"

LUPA.BG: Mütevazı: Bu sefer Türkiye'ye karşı sadece 2-0 yenildik

"TÜRKİYE BİZE ACIDI"

WEBCAFE: Türkiye Bursa'da bize acıdı, "Aslanlar" elemelerde hala puan alamadı.

"ACININ SONU YOK"

SPORTLIVE: Acının sonu yok: Milli takımdan bir mağlubiyet daha ve Türkiye'ye karşı 20 yıllık utanç.

"YİNE YENİLDİ"

TEMA SPORT: Biraz futbol oynamasına rağmen Bulgaristan yine Türkiye'ye yenildi