2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'a konuk oluyor.

Yayınlama Tarihi: 11.10.2025 20:16
Bulgaristan - Türkiye maçının ilk 11'leri

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Luis Godinho düdük çalacak.

Godinho'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Miguel Nogueira olacak.

MİLLİLER 3 PUANDA

Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. E Grubu'nda 6 puanla İspanya ilk sıranın sahibi.

Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da ise İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.

Bulgaristan ise evinde İspanya'ya, deplasmanda da Gürcistan'a 3-0 kaybetti.

Grubun diğer maçında aynı saatte İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.

İLK 11'LER

Bulgaristan: Mitov, Popov, Bozhinov, Hristov, Petrov, Kraev, Stoyanov, Chochev, Kirilov, Marin Petkov, Despodov

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

