Cristiano Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Portekiz, son dakikada güldü

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri F Grubu 3. maç haftasında Portekiz, İrlanda'yı ağırladı.

Lizbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

GALİBİYET GOLÜ NEVES'TEN

Maçta tek gol 90+1'de Ruben Neves'ten geldi.

PENALTI KAÇTI

Öte yandan Cristiano Ronaldo, 75. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

PORTEKİZ, 3'DE 3 YAPTI

Portekiz bu sonuçla puanını 9 yaptı. İrlanda ise 1 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki haftasında Portekiz, Macaristan'ı ağırlayacak. İrlanda ise Ermenistan'ı konuk edecek.