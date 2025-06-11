Demir Ege Tıknaz: Milli takıma gelmek müthiş bir duygu

DHA

A Milli Futbol Takımı, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Meksika’ya 1-0 mağlup oldu.

Bu mücadelenin ardından ilk kez milli formayı giyen Demir Ege Tıknaz, açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ TAKIMA GELMEK MÜTHİŞ BİR DUYGU"

İlk kez milli takıma gelmesi hakkında konuşan Demir Ege Tıknaz, şu ifadeleri kullandı:

Milli takıma gelmek müthiş bir duygu. Burada olmak hepimiz için bir şans. İçeride aile ortamı var.

"MEKSİKA İYİ BİR TAKIM"

Meksika’nın kaliteli bir takım olduğuna dikkat çeken Demir Ege Tıknaz, şu sözleri kullandı:

Meksika iyi bir takım, boş bir takım değil. Eksiklerimizi gördük ve onları değerlendirip yolumuza daha iyi şekilde devam edeceğiz.

"BİZİM OYUNCULARIMIZ ÇOK ÜST DÜZEY"

En iyi şekilde çalışması gerektiğini belirten Demir Ege, şu sözleri sarf etti: