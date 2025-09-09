Egemen Korkmaz, taraftar desteği bekliyor

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bugün Hırvatistan ile yapacakları maçta taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Akyazı Stadı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Korkmaz, daha önce oyuncu ve antrenör olarak Trabzon'da bulunduğunu hatırlattı.

"ÜMİT EDİYORUM BİZİ DESTEKLEMEYE GELİR TÜM TRABZONLULAR"

Trabzon'da insanların milli duygularını ne kadar yoğun yaşadığını bildiğini aktaran Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

Onun için ümit ediyorum bizi desteklemeye gelir tüm Trabzonlular, futbolseverler. Çevre illerin de ilgisini çok yakından bilenlerdenim. Şunu samimi duygularla söyleyeyim bu genç arkadaşlarımın buna gerçekten ihtiyacı var.

"BİZ DE BUNLARLA İLGİLİ ÇALIŞTIK"

Hırvatistan ile benzer oyun anlayışlarına sahip olduklarını aktaran Korkmaz, şu şekilde konuştu:

Karşılamalarımız ikinci bölge aynı. Savunma anlamında birbirine çok benzer şeyler var. Duran top savunmalarımız aynı ama müsabakayla ilgili biraz daha çözüm yolları belirleyici olacak. Biz de bunlarla ilgili çalıştık.

"BİZ BUNU TERCİH ETMEDİK"

Egemen Korkmaz, bir haftadır maç için antrenman yaptıklarına değinerek, şöyle devam etti:

Bir hazırlık maçı alma şansımız vardı ama biz bunu tercih etmedik. Bazı şeyleri oturtabilmek için de tekrar etmeniz gerekiyor. Bu anlamda bu kampta şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bütün detayları hemen hemen oyunculara verdik. Bu işin teknik, taktiksel tarafının dışında başka karakteristik özelliklerinin de olması gerekiyor. Ben vazgeçmeyen, devamlı oyunun içinde olan bir yapıya sahibim ve oyunculara da bunu aşılamaya çalıştık. Alışkanlıklar çok kolay değişmiyor bazı şeyler zamanla oturacak.

"A MİLLİ TAKIM'A OYUNCU VERMEK AMACIMIZ"

Bir şeyler inşa etmeye çalıştıklarını aktaran Korkmaz, şunları dedi:

A Milli Takım'a oyuncu vermek amacımız. Demir Ege, A Mili Takım'da yer alıyor. Bir yandan da turnuvalarda bulunmak, yarışmak istiyoruz.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ HEPİMİZ İÇİN İYİ OLACAK"

Korkmaz, Hırvatistan karşısında taraftar desteğinin önemli olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Burada çalıştım, oynadım. İnsanlar ondan dolayı da geleceklerdir diye tahmin ediyorum ama asıl desteğe oyuncularımın ihtiyacı var. Yarın burada olsunlar bizi desteklesinler. Biz de güzel şeyler başaracağız inşallah. Bu şehre geldiğimde mutlu oluyorum, ben bunun asla tersini söylemeyeceğim. Burada yaşadığım dostluklarım, arkadaşlıklarım var. Milli takım çatısı altında, bayrak altında buraya gelmek beni ekstra mutlu ediyor. Başta söyledim mutluyum. Burada olmaktan dolayı oyuncular da kendini iyi hissediyorlar. İyi bir başlangıç hepimiz için iyi olacak.

"RAKİBİMİZ DE İYİ BİR TAKIM"

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen milli futbolcu Semih Kılıçsoy, takım olarak kendilerine inandıklarını belirterek, şunları dedi:

Rakibimiz de iyi bir takım. Rakibimizin eksiklikleri üzerine çalıştık, inşallah buradan galibiyetle ayrılacağız.

"İYİ BİR KADROYA SAHİBİZ"

Torino forması giyen Emirhan İlkhan ise rakiplerinin güçlü olduğuna değinerek, şu şekilde konuştu: