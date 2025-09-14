EuroBasket 2025’te Türkiye, ilk kupa için Almanya ile karşılaşacak

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda büyük gün geldi. A Milli Basketbol Takımı, finalde Almanya ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Final karşılaşması, Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da saat 21.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Günün diğer maçında ise Finlandiya ile Yunanistan, saat 17.00’de üçüncülük için parkede olacak.

TÜRKİYE TARİH YAZMAK İSTİYOR

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası’nda ikinci kez final oynama başarısını gösterdi. İlk kez 2001’de, İstanbul’da ev sahipliği yaptığı turnuvada finale çıkan milli takım, o dönem Yugoslavya’ya 78-69 yenilerek gümüş madalyada kalmıştı.

Bu kez Almanya’yı geçmesi halinde Türkiye, tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde edecek.

ALMANYA BİR KEZ ŞAMPİYON OLDU

Almanya, bugüne kadar Avrupa’da bir kez mutlu sona ulaştı. 1993’te kendi evinde düzenlenen EuroBasket’te Rusya’yı 71-70 yenerek kupayı kaldırdı.

Panzerler ayrıca 2005’te gümüş, 2022’de bronz madalya kazanmıştı.

İKİ TAKIM DA YENİLGİSİZ FİNALE ÇIKTI

Türkiye ve Almanya, EuroBasket 2025’te oynadıkları tüm maçları kazanarak finale yükseldi.

Türkiye: Grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya’yı geçti. Son 16’da İsveç, çeyrek finalde Polonya, yarı finalde ise Yunanistan’ı mağlup etti.

Almanya: Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile yer aldığı grupta 5’te 5 yaptı. Eleme turlarında Portekiz, Slovenya ve Finlandiya’yı saf dışı bırakarak finale çıktı.

12. RANDEVU

Türkiye ile Almanya, basketbolda 12. kez resmi maçta karşılaşacak. Daha önceki 11 mücadelenin 7’sini Almanya, 4’ünü Türkiye kazandı.

İki takımın son buluşması EuroBasket 2015’te gerçekleşmiş, milli takım gruptaki maçı 80-75 kazanmıştı.

Şampiyonluğun Anahtar İsimleri: Alperen Şengün & Franz Wagner

Finalin en dikkat çeken oyuncuları NBA’de forma giyen Alperen Şengün ve Franz Wagner olacak.

Alperen Şengün (Türkiye – Houston Rockets): 8 maçta 20,8 sayı, 11 ribaunt, 7 asist.

Franz Wagner (Almanya – Orlando Magic): 8 maçta 21,1 sayı, 5,6 ribaunt, 3,6 asist.

Türkiye’de Alperen’in ardından en skorer isim Cedi Osman (15,1 sayı) olurken, Almanya’da Wagner’i Dennis Schröder (20,9 sayı) takip ediyor.

ERGİN ATAMAN, 7. AVRUA KUPASININ PEŞİNDE

Milli takım başantrenörü Ergin Ataman, kulüp kariyerinde elde ettiği 6 Avrupa kupasının yanına milli takımla ilk, toplamda ise 7. şampiyonluğu eklemek istiyor.

Ataman’ın Avrupa’da kazandığı kupalar:

EuroLeague: 2021, 2022, 2024

EuroCup: 2016

Saporta Kupası: 2002

EuroChallenge: 2012

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

EuroBasket 2025’te Türkiye ve Almanya’nın istatistikleri şöyle:

Sayı: 91,1 / 101,4

Ribaunt: 37 / 40,1

Asist: 23 / 21,4

Top çalma: 7,5 / 8,8

Blok: 3,4 / 4

Top kaybı: 12,5 / 9,4

(İlk rakam Türkiye, ikinci rakam Almanya’ya aittir.)