Fas Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Mohamed Ouahbi getirildi

Fas Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktörlük görevine Walid Regragui'nin yerine Mohamed Ouahbi getirildi.
Fas Futbol Federasyonu'nun açıklamasında, sözleşmenin süresi duyurulmazken "Yeni Milli Takım teknik direktörümüz Sayın Mohamed Ouahbi'ye hoş geldin diyoruz. Bu yeni yolculuğunuzda size en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
YARI FİNAL OYNADILAR
Regragui yönetiminde, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale oynayan ilk Afrika ülkesi olmuştu.
OUAHBI, ŞAMPİYON YAPTI
Şili'de düzenlenen 2025 FIFA U20 Dünya Kupası'nda tarihi başarıya imza atan Ouahbi, Fas'ı şampiyonluğa taşımıştı.
