Gürcistan, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 07.09.2025 18:36
Gürcistan, Bulgaristan'ı üç golle geçti

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Gürcistan, sahasında Bulgaristan'ı ağırladı.

Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan karşılaşmayı Gürcistan, 3-0 kazandı.

GÜRCİSTAN 3 GOLLE KAZANDI

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kvitcha Kvaratskhelia, 44. dakikada Nika Gagnidze ve 65. dakikada Georges Mikautadze kaydetti.

İlk maçında Türkiye karşısında mağlup olan Gürcistan, bu skorla birlikte gruptaki ilk 3 puanını kazandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Gürcistan, grubun 3. maçında 11 Ekim'de İspanya'ya konuk olurken, Bulgaristan ise aynı gün Türkiye'yi kendi evinde ağırlayacak.

