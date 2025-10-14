Hakan Çalhanoğlu için 100. maç pastası kesildi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Kocaeli Stadı'nda yürüyüş yaptı.

Yürüyüşte teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular zemini ve stadı inceledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN PASTA KESİLDİ

Bulgaristan maçında A Milli Takım formasını 100. kez giyen Hakan Çalhanoğlu için saha ortasında pasta kesildi.

Üzerinde '100' yazan pastadan ilk dilimi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu'na verdi.

Kısa bir konuşma yapan Hakan, teşekkür ederek şunları söyledi:

Ben iyi bir kaptan olduysam, burada bulunan herkesin sayesinde oldum. Benim için özel ve güzel bir gün. İnşallah, maçı da kazanacağız ve bugünden daha da güzel olacak.