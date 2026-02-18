İbrahim Hacıosmanoğlu: Allah'ın izniyle Dünya Kupası'na gideceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fuzul Tasarruf Finansman ile milli takımlar ana sponsorluğu için anlaşma imzaladı.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fuzul Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, TFF yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

"BİRLİKTELİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Toplantıda konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaklaşan Ramazan ayının İslam alemine hayırlı olmasını dileyerek, "Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan ayının birlikteliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNU İLERİ TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Değerli bir işbirliğine imza attıklarının altını çizen Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

Bu iş birliği sadece bugünü değil, yarını da inşa etmenin bir parçası. Genç nüfusumuz ve coğrafi konumumuz bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla Türk futbolunu ileri taşımayı hedefliyoruz. Milli takımımız da bu hedefin yüzüdür. Onlar, milletin umududur ve çocukların en güçlü ilham kaynağıdır. Milli takımın başarısını kalıcı kılacak her iş birliği bizim için çok önemlidir. Alanında en güçlü kuruluşlardan birisi olan Fuzul ile kıymetli bir anlaşma yapıyoruz. Topluma değer katan vizyonuyla Fuzul, futbolumuzun gelişine kazanımlar sağlayacaktır. Kendilerine değerli destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun.

"ALLAH'IN İZNİYLE DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİZ"

Sponsor firmanın değerli katkısının olduğunu da vurgulayan Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılması durumunda desteklerin artacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

Allah'ın izniyle Dünya Kupası'na gideceğiz. 'Bizim Çocuklar' hem Dünya Kupası'na gidip hem de güzel işler yaptığında mevcut sponsorların ve destek vermek isteyenlerin işi zor olacak. Bu durum katlayarak ilerleyecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidersek gönülden cezalarını keseceğiz.

"ÖNÜMÜZDE BİR DÜNYA KUPASI VAR"

Fuzul Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da konuşmasında, milli takımların tüm Türkiye'yi bir araya getiren ortak değer olduğunu dile getirdi.

Milli takımların, Türkiye'nin dünyadaki en güçlü temsilcileri olduğunun altını çizen Akbal, "Yerli ve milli olmanın sözde değil, özde olması için buradayız. 30 yılı aşkın süredir büyüttüğümüz ailemiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. Futbolda 11 yıldız, Türkiye paydaşında birleşip tek yumruk olur. Biz de bu durumu 34 yıldır milletimizin dayanışma ruhunda oluşturuyoruz. Bireylerin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğümüz bu yolda, milli takımlarımızın yol arkadaşı olarak tek yürek oluyoruz. Milli takım sahaya çıkınca 86 milyonun yüreği tek bir amaç için çarpar. Biz de bu birleştirici gücün en sadık destekçisi olmaya talibiz. Bu imza bizim nezdimizde bir başlangıç. Önümüzde bir Dünya Kupası var. Erkek ve kadın milli takımlarımızın Dünya Kupası mücadelesi sürüyor. Takımlarımızın yeni gururlar yaşatacağına yürekten inanıyoruz." açıklamalarını yaptı.

"DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise yaklaşan Ramazan ayının herkese huzur getirmesini dileyerek sözlerine başladı.

Her sponsorluk töreninde kiminle anlaşma yapıldığını öğrenmek istediğini dile getiren Montella, "Nasıl çalışmalar yaptıklarını öğrenmeyi her zaman istiyorum. Bu çalışma beni çok mutlu. Birçok hayali birlikte inşa ediyoruz. Bu sadece sahada değil bütün ülkemizi temsil eden hayaller. Gururla ve onurla çalıştığımız bu günlerde, gelecek için ne kadar önemli adımlar atıldığını biliyoruz. Finans sektöründe insanlara destek vermeleri, birçok insan için çok büyük hayalleri gerçekleştiriyor. Biz de kendi alanımızda hayallerimizin peşinde koşuyoruz. Bu hayalleri bütün insanlarımızla paylaşıyoruz. Hem ülkemizde yaşayan insanlarımız için hem de yurt dışında yaşayan Türkler için uzun soluklu bir vizyon. Hepimiz için çok değerli bir destek. Umarım birlikte en büyük hayalimiz olan Dünya Kupası'na gitmeyi başarırız. Bu destek için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"AMACIMIZ HALKIMIZI ONURLANDIRMAK OLACAK"

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da sponsorluğun hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu:

Bu imzalar yalnızca bir sponsorluk anlaşması değil, hayallere ve milli duygulara verilen destektir. Fuzul ile milli takımlarımızın bir arada buluşması, bir hayale tutunmanın göstergesidir. Kadın milli takımları olarak ülkemizi en tepede temsil etmek en büyük hayalimiz. Mart ayında Dünya Kupası eleme maçlarımız başlayacak. Amacımız halkımızı onurlandırmak olacak.

Tören, imzaların atılmasının ardından forma takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.