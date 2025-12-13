Abone ol: Google News

Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası kadrosunda!

Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek Senegal Milli Takımı’nın 28 kişilik kadrosunda Galatasaraylı Ismail Jakobs ile Samsunsporlu Cherif Ndiaye de yer aldı.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 18:19
Fas’ın ev sahipliğinde 21 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için Senegal’in 28 kişilik turnuva kadrosu açıklandı.

Kadroda Galatasaray’ın sol beki Ismail Jakobs ile Samsunspor’un forveti Cherif Ndiaye de yer aldı.

SENEGAL'İN RAKİPLERİ

Senegal, turnuvada D Grubu’nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Benin ve Botsvana ile karşılaşacak.

SENEGAL'İN ADAY KADROSU

