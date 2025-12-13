Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye, Senegal’in Afrika Uluslar Kupası kadrosunda! Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek Senegal Milli Takımı’nın 28 kişilik kadrosunda Galatasaraylı Ismail Jakobs ile Samsunsporlu Cherif Ndiaye de yer aldı.