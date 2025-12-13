Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye, Senegal’in Afrika Uluslar Kupası kadrosunda!

- Senegal Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda Galatasaraylı Ismail Jakobs ve Samsunsporlu Cherif Ndiaye yer aldı.
Fas’ın ev sahipliğinde 21 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için Senegal’in 28 kişilik turnuva kadrosu açıklandı.
Kadroda Galatasaray’ın sol beki Ismail Jakobs ile Samsunspor’un forveti Cherif Ndiaye de yer aldı.
SENEGAL'İN RAKİPLERİ
Senegal, turnuvada D Grubu’nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Benin ve Botsvana ile karşılaşacak.
SENEGAL'İN ADAY KADROSU