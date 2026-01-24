Ismail Jakobs'tan zehirlenme iddiası!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, ev sahibi Fas'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazandı.

Finalin ardından Senegal ve Almanya vatandaşı oyuncu Ismail Jakobs, karma alanda basına 'bir şeyler olduğunu' söyledi.

Buna neden olarak Senegal'in yıldızları Krepin Diatta, Ousseynou Niang ve Pape Matar Sarr'ın şüpheli şekilde hasta olarak hastaneye kaldırılmaları gösterildi.

"ÜÇ OYUNCU GERÇEKTEN BAYILDI"

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, Alman basınından Tageszeitung'a şüphelerini dile getirdi:

Kişisel tahminim, üç oyuncumuzun zehirlendiği ve bunun normal bir gıda zehirlenmesi olmadığı, yani kusma gibi bir şey olmadığı yönünde. Bu üç oyuncu gerçekten bayıldı.

"ÇOK ÜRKÜTÜCÜYDÜ"

Jakobs, Krepin Diatta'nın soyunma odasında ilk bayılan oyuncu olduğunu da ekledi.

Bu çok, çok ürkütücüydü. Ousseynou Niang ısınma sırasında, Pape Matar Sarr ise devre arasında yere yığıldı. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama bu kesinlikle tesadüf değildi. Üçü de dillerini içeri sokamıyordu. Ve öylece yere yığıldılar. Terliyorlardı. Krepin Diatta maçtan önce başını dik tutamıyordu. Kısmen kusmuştu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

İlgili federasyonların resmi açıklaması henüz yapılmadı.

Etkilenen oyuncuların durumuna ilişkin somut tıbbi teşhisler de henüz açıklanmadı.

Yerel medya, finalin hemen ardından potansiyel bir zehirlenme vakasından bahsetmişti.

Jakobs'un suçlamaları her halükarda ciddi ve olayların daha ayrıntılı bir şekilde soruşturulmasına yol açacak.