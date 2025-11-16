İspanya - Türkiye maçını Felix Zwayer yönetecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda İspanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 6. ve son maçının hakemleri belli oldu.

İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda 18 Kasım 2025 Salı günü oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak olan müsabakayı, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sven Jablonski olacak.

Maçta Bastian Dankert VAR, Daniel Schlager ise AVAR olarak görev alacak.