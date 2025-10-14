Abone ol: Google News

İsveç Milli Takımı'nda Jon Dahl Tomasson dönemi sona erdi

İsveç Futbol Federasyonu, milli takımı çalıştıran Jon Dahl Tomasson ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 14.10.2025 18:08
İsveç Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Jon Dahl Tomasson'un görevine son verildiği açıklandı.

İsveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Danimarkalı çalıştırıcıyla yolların ayrıldığı belirtildi.

KARİYERİ

Kariyerinde Excelsior, Roda, Malmö ve Blackburn Rovers'ta görev yapan Tomasson, Şubat 2024'te İsveç'in başına geçmişti.

İSVEÇ, SON SIRADA

Tomasson yönetimindeki İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda çıktığı 4 maçta bir puan elde ederek son sırada yer aldı.

