İtalyan taraftarlardan İsrail marşına protesto

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin heyecanı devam ediyor.
Güvenlik gerekçeleri sebebiyle Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda oynanan I Grubu 5. hafta mücadelesinde, İsrail ile İtalya karşılaştı.
SIRTLARINI DÖNDÜLER
Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto eden İtalyan taraftarlar, karşılaşma öncesi İsrail ulusal marşı sırasında sahaya sırtlarını döndü.
PANKARTLAR AÇILDI
Filistin'de yaşananlara kayıtsız kalmayan İtalyan taraftarlar, ayrıca tribünde "Dur" yazılı pankartlar açtı.
İTALYA GALİP GELDİ
Karşılaşmayı 5-4 kazanan İtalya, grupta İsrail'in önünde ikinci sıraya yükseldi.
AYNI ŞEKİLDE PROTESTO ETMİŞLERDİ
İtalyan taraftarlar, daha önce Eylül 2024'te Macaristan'da oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında İsrail'i aynı şekilde protesto etmişti.
MEN TALEBİ
Ayrıca İtalyan futbol antrenörleri, İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesi talebinde bulunmuştu.
NORVEÇ'TEN GAZZE'YE BAĞIŞ
Elemelerde aynı grupta yer alan Norveç'in iç sahada İsrail ile oynayacağı müsabakanın bilet gelirinin de Gazze'ye bağışlanacağı açıklanmıştı.