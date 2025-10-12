Kenan Yıldız: Gürcistan maçı için sabırsızlanıyorum

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Karşılaşmada dikkat çeken isimlerden biri de genç oyuncu Kenan Yıldız oldu.

Kariyerini Juventus'ta sürdüren 20 yaşındaki isim, kaydettiği iki golle maça damgasını vurdu.

"SAHADAKİ TEK YILDIZ BEN DEĞİLDİM"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kenan, takımda birçok yıldız olduğunu belirterek, şunları dedi:

Sahadaki tek yıldız ben değildim, birçok yıldız vardı. Herkesi tebrik ediyorum. İlk yarı biraz zorlu geçti. Rakip blok halinde defans yapıyordu. Onları açmak biraz zorladı. İkinci yarı müthiş bir performansla 6-1 kazandık. Herkesi tebrik ediyorum. Hakan Ağabey'i tebrik ediyorum, o bir efsane. Kaptanımız. 100. maçında onunla beraber oynamak benim için çok büyük bir gurur.

"BÖYLE GOLLER ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Attığı golle ilgili de konuşan Kenan, şu ifadeleri kullandı:

Böyle goller attığım için çok mutluyum. Çalım attıktan sonra fırsatı gördüm. Böyle pozisyonlarda uzak köşeye vurulur, ben de öyle yaptım. Gol olunca çok mutlu oluyorsun.

"BU MAÇ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Sıradaki maç için ise Kenan, şunları dedi: