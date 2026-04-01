Kerem Aktürkoğlu: Bu anların hayalini kuruyorduk her zaman

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova ile karşı karşıya gelirken, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, 24 yıl sonra finallere gitmeye hak kazandı.

GALİBİYET GOLÜ KEREM'DEN

Millilerin ilk golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Müsabakanın 53. dakikasında Orkun Kökçü'nün pasıyla sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız'ın ortasında kale önünde Kerem meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

15. GOLÜNÜ ATTI

27 yaşındaki futbolcu böylece ay-yıldızlı formayla 51. maçında 15. gol sevincini yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 69. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

"24 SENE SONRA BAŞARDIK"

Kerem Aktürkoğlu, Kosova maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası özlemine son verdikleri için büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Çok şükür! 24 sene oldu. Bu anların hayalini kuruyorduk her zaman. 2002'yi konuşuyorduk, hayalini kuruyorduk. Çoğumuz 2002'yi hatırlamıyor bile. Şimdi biz de kardeşlerimize 2026 Dünya Kupası'nda hayal kurduracağız. Ülkemizi, milletimizi gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZE ARMAĞAN OLSUN"

Takım içindeki uyuma dikkat çeken milli futbolcu, "Herkes birbiriyle o kadar iyi anlaşıyor ki. Hiçbir sorun yok. Tek hedefimiz vardı, bugün başardık. Milletimize armağan olsun." dedi.

"HEPİMİZİN HAYALİYDİ"

Dünya Kupası'nın her futbolcunun hayali olduğunu vurgulayan Kerem Aktürkoğlu, "Dünya Kupası hepimizin hayaliydi. Futbolcu olma hayali kurarken bile Dünya Kupası'nı hayal edersin. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bizim gibi kaliteli, hak eden bir ülke için her Dünya Kupası'na gitmeliyiz. Umarım çok başarılı oluruz. Başarmak için oraya gideceğiz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.