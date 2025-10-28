Kosova'yı deviren Türkiye yoluna B Ligi'nde devam edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanşında konuk ettiği Kosova'yı 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti.

İlk maçı da 4-0 kazanan Türkiye, B Ligi'nde kalma hakkını elde etti.

Karşılaşma, orta hakem Diakow'un baygınlık geçirmesi nedeniyle 20 dakika gecikmeli başladı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Türkiye, Kosova'yı İzmir'de ağırladı. Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 yenen A Milli Kadın Futbol Takımı, bu karşılaşmada da rakibini 3-0 yenerek UEFA Uluslar B Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Millilerimizin gollerini 22. dakikada Melike Pekel, 29. dakikada penaltıdan Kader Hançar ile 78. dakikada Busem Şeker kaydetti. HAKEM SEREMONİDE BAYILDI Öte yandan mücadelenin Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seremoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı. Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4. hakem Miriama Bockova karşılaşmayı yönetti, Diakow ise 4. hakem olarak görev yaptı. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova maçı öncesi hakem baygınlık geçirdi TÜRKİYE: 3 - KOSOVA: 0 Hakemler: Mirima Bockova (Slovakya), Paulina Baranowska (Polonya), Aleksandra Mostowska (Polonya) Türkiye: Selda Akgöz, Elif Keskin, Gülbin Hız (Dk.70 Kezban Tağ) Eda Karataş (Dk.87 Meryem Küçükbirinci) İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Çal, Melike Pekel (Dk.70 Didem Karagenç) Ece Türkoğlu, Miray Cin (Dk.46 Busem Şeker) Kader Hançar (Dk.84 Melike Öztürk), Kosova: Kolgeci, Ramadani (Dk.80 Limani) Smaili, Ramaj (Dk.46 Sahiti) Gashi, Misini, Tahiri, Uka (Dk.68 Metaj) Halilaj, Memeti (Dk.84 Paci) Biqkaj (Dk.46 Mulliqi) Goller: Dk. 22 Melike Pekel, Dk. 29 Kader Hançar (Penaltıdan), Dk. 78 Busem Şeker (Türkiye) Sarı kartlar: Dk.26 Ramadani, Dk.28 Ramaj, Dk.66 Smaili (Kosova), Dk.60 Melike Pekel, Dk.76 Ebru Topçu (Türkiye) Eshspor Haberleri TOFAŞ, La Laguna Tenerife'ye yenildi

