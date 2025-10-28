Abone ol: Google News

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova maçı öncesi hakem baygınlık geçirdi

A Milli Kadın Futbol Takımı ile Kosova arasında oynanan UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçı öncesinde orta hakem Michalina Diakow, bir anda yere yığıldı.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 20:23 Güncelleme:
  • Orta hakem Michalina Diakow, Türkiye-Kosova maçı öncesi baygınlık geçirdi.
  • Diakow, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası soyunma odasına alındı.
  • Bu olayın ardından Türkiye-Kosova maçı oynandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçı öncesi orta hakem baygınlık geçirdi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma öncesi takımların milli marşları okundu.

Türk milli marşı okunurken maçın orta hakemi Michalina Diakow, bir anda yere yığıldı.

MAÇA DEVAM EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Diakow, diğer hakemlerle soyunma odasına gitti.

Diakow'un baygınlık geçirdiği ve sağlık durumuna göre maçın devamına karar verileceği öğrenilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Türkiye - Kosova maçı oynandı.

