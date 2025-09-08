Luis de la Fuente: Ortaya çıkan sonuç kolay görülebilir

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımızı 6-0 mağlup etti.

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente​​​​​​​, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"HALA GELİŞTİREBİLECEĞİMİZ BİRÇOK ŞEY VAR"

Bulgaristan ve Türkiye maçlarındaki performanslarıyla ilgili soru üzerine De la Fuente, şu ifadeleri kullandı:

Kişisel fikrim hala geliştirebileceğimiz birçok şey var. Çünkü bu takımın ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Bulgaristan maçında ikinci yarıyla ilgili bazı eleştiriler olmuştu. Bunlara bazı noktalarda katılıyorum ama burada öyle bir jenerasyon var ki sürekli kazanmak ve kazanarak devam etmek istiyorlar.

"GERÇEKTEN GURUR DUYUYORUM"

Bu oyuncu grubunun hocası olmanın kendisi için ayrıcalık olduğunu aktaran İspanyol teknik adam, şunları kaydetti:

Gerçekten gurur duyuyorum. Çok uzun zamandır birlikte oynayan bir jenerasyon. Bunu tarif etmek gerçekten zor. Ne yazık ki ayrılacaklar, takımlarına dönecekler. Önümüzdeki ay yine birlikte olacağız. Onların rekabetçi seviyesi gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir jenerasyon ama söylediğim gibi bu süreci devam ettirerek, gelişimi devam ettirerek hala bazı şeyleri üstüne koyma potansiyelleri var.

"POTANSİYELLERİ ÇOK YÜKSEK"

İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan De la Fuente, şu değerlendirmede bulundu:

Futbolda sonuçlar değişken ama bu oyuncu grubunun tavır ve davranışları gayet doğal ve olması gerektiği gibi ayakları gayet yere basıyor. Görevimiz onları yönlendirmek. Zaten dünyanın en iyi oyuncu grubu, bir taraftan da iyi insanlar. Çok önemli işler başaracaklar. Potansiyelleri çok yüksek. Ama hiçbir endişeniz olmasın, bu oyuncu grubunda duygusal anlamda bir dalgalanma ya da rehavet gibi bir durum olmayacak.

"BİZ BURADA SON ADIMI ATAN İNSANLARIZ"

Kulüplerin ve antrenörlerin oyuncu gelişimindeki rolüne işaret eden İspanyol teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz burada son adımı atan insanlarız. Oyuncular, çok uzun bir süreçten geçiyor. O devamlılıkla buraya geliyor. Çok yüksek potansiyelli oyuncular. Burada iki şeyin kombinasyonu var. Bir tarafta bir model var. Diğer taraftan da o gelişimden, süreklilikten gelen çok yetenekli oyuncular var. Çok önemli işler yapabilecek oyuncular var. Bu ikisinin birleşimi. Bu akşam ortaya çıkan şey, bugünün ürünü değil. Çok uzun bir sürecin sonucu, bir parçası.

"ORTAYA ÇIKAN SONUÇ KOLAY GÖRÜLEBİLİR"

Luis de la Fuente, Türkiye'nin maç içinde gördüğü eksikliklerine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: