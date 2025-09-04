Mert Müldür: Çok iyi mücadele ettik

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup etti.

A Milli Takım'da Mert Müldür, Gürcistan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK"

Golü ve takımın performansını değerlendiren Mert Müldür, şu sözleri kullandı:

Biraz dejavu gibi oldu ama golü kim atarsa atsın fark etmiyor. Önemli olan çok iyi başlamış olmamız. Çok iyi mücadele ettik. Herkes yüzde 100'ünü verdi. Çok mutluyuz. İnşallah ikinci maçta da aynı performansı göstereceğiz.