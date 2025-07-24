Milli pentatlet İlke Özyüksel, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen 2025 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası’nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlar kategorisinde önemli bir başarıya imza attı. Elemeleri başarıyla geçerek yarı finale kalan İlke, B Grubu’nda 18 sporcu arasında topladığı 1414 puanla ikinci sırayı elde ederek adını finale yazdırdı.

3 SPORCUMUZ YARI FİNALDE

Turnuvada kadınlarda ayrıca milli sporcular Sıdal Aslan ve İpek Akşin de yarı final mücadelesi verdi. Erkeklerde ise, Eren Kıvanç Taşyaran yarı finale kalmayı başardı; diğer milli sporcu Ali Akaydın ise elemelerde 24. sırada yer aldı.

27 Temmuz’da sona erecek şampiyonada, Türk sporcuların performansı büyük heyecan yaratıyor.