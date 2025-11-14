Montella: Bulgaristan maçı kolay olmayacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu İsmail Yüksek, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Bulgaristan ile oynanacak maç öncesi Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi.

"SABIRLI OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

Montella, farklı kazanılan ilk maça rağmen yarınki mücadelenin zorlu geçeceğini söyledi.

Montella, şu ifadeleri kullandı:

Yarın sabırlı oynamamız gerekiyor. İlk maçta skor farklıydı ancak özellikle ilk yarıda yapmak istediklerimizi sahaya yansıtamamıştık. Rakibimiz geçiş oyununu hızlı oynayan, dikine çıkabilen bir takım. Bu nedenle acele etmeden, kontrollü bir şekilde oynamalıyız. 6-1 kazandık diye özür dilemedik; yalnızca son goldeki aşırı sevincimiz için özür diledik. Bu maç bizim için önemli bir adım, İspanya karşılaşması için bir prova olarak görmüyoruz.

"BAHİS OLAYLARI ÜZÜCÜ"

Son günlerde futbol gündemini meşgul eden bahis soruşturmalarına da değinen Montella, konunun bütün futbol camiasını olumsuz etkilediğini belirtti.

Tecrübeli teknik adam, “Bahis olayları birçok ülkede yaşandı, İtalya’da da örnekleri oldu. Bizdeki vakalarda bazı futbolcuların kimlik bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı. Özellikle alt liglerde bu sayı çok yüksek. Futbolcuların daha iyi bilgilendirilmesi gerekiyor; herkesin neyin yasak olduğunu bilmesi şart.” dedi.

EMİRHAN TOPÇU KARARI: "SAKATLIK NÜKSETTİ"

Sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan Emirhan Topçu hakkında açıklama yapan Montella, alınan kararın İspanya maçı düşünülerek verildiğini söyledi.

Montella, “Emirhan’ın sakatlığı birkaç gün önce tekrar nüksetti. İspanya maçında oynayamama ihtimalini değerlendirip kadrodan çıkardık. Ayrıca kart sınırında olan çok oyuncumuz var. Bu nedenle yarınki maçta bazı sürprizler olabilir.” diye konuştu.

"İRFAN CAN KAHVECİ, MİLLİ TAKIM İÇİN ÖNEMLİ BİR İSİM"

Kulübünde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci hakkında görüş bildiren Montella, milli futbolcunun kısa sürede sorunlarını çözmesini umduğunu belirtti:

“İrfan Can, geldiğimiz günden beri milli takımda olmayı hak eden bir oyuncu olduğunu gösterdi. Şu an kulübünde yaşadığı durum üzücü. Dünya Kupası hedefimiz için kendisine ihtiyacımız var. Oynaması gerekiyor ve umarım kulübündeki problemler çok hızlı çözülür.”