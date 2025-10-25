Necla Güngör Kıragası: Net bir skorla galip geldik

UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında deplasmanda Kosova'yı 4-0 mağlup eden A Milli Kadın Futbol Takımı’nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kıragası, uzun ve iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini vurguladı.

"NET BİR SKORLA GALİP GELDİK"

Kıragası, "Çok ciddi bir şekilde bu karşılaşmalara hazırlandık. Maça çok iyi başladık. İlk 10 dakikada 2-0'lık skoru yakaladık. Ciddiyetimizi koruyarak ilk yarıyı 3-0'la kapattık. Geçiş oyunlarını çok iyi yaptık. Kosova'nın önemli ataklarında kalecimiz de defans oyuncularımız da yerinde müdahalelerde bulundu. Son dakikaya kadar özveriyle mücadele eden, oyun disiplininden kopmayan, B Ligi'ni sonuna kadar istediğini herkese gösteren oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Onlarla her daim gurur duydum. Net bir skorla galip geldik. Şimdi İzmir'deki rövanş maçında ciddiyetten taviz vermeden, yine iyi bir oyunla Play-Out maçlarını tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.