Nijerya Milli Takımı'nda korkutan an! Uçak zorunlu iniş yaptı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri maçı için yola çıkan Nijerya Milli Takımı, havada panik dolu dakikalar yaşadı.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi'nin de bulunduğu uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra ön camının çatlaması nedeniyle acil durum ilan etti.

KAFİLENİN DURUMU İYİ

Pilot, yaşanan teknik arızanın ardından güvenliği sağlamak amacıyla uçağı Angola'nın Luanda kentindeki havaalanına indirdi.

Olayın ardından kafiledeki futbolcuların ve teknik ekibin durumunun iyi olduğu açıklandı.

NİJERYA'DAN AÇIKLAMA

Nijerya Futbol Federasyonu yetkilileri, olay sonrası yeni bir uçak temin edilerek takımın güvenli şekilde yolculuğuna devam edeceğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, Nijerya kafilesinde yer alan futbolcusu Wilfred Ndidi için sosyal medya hesabından geçmiş olsun açıklaması yaptı.

İşte siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde: