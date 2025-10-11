Abone ol: Google News

Nijerya Milli Takımı'nda korkutan an! Uçak zorunlu iniş yaptı

Dünya Kupası eleme maçının ardından Lesotho'dan ülkeye dönen Nijerya Milli Takımı uçağının ön camı çatladı. Uçak, Angola'ya zorunlu iniş yaptı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.10.2025 23:26
Nijerya Milli Takımı'nda korkutan an! Uçak zorunlu iniş yaptı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri maçı için yola çıkan Nijerya Milli Takımı, havada panik dolu dakikalar yaşadı.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi'nin de bulunduğu uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra ön camının çatlaması nedeniyle acil durum ilan etti.

KAFİLENİN DURUMU İYİ

Pilot, yaşanan teknik arızanın ardından güvenliği sağlamak amacıyla uçağı Angola'nın Luanda kentindeki havaalanına indirdi.

Olayın ardından kafiledeki futbolcuların ve teknik ekibin durumunun iyi olduğu açıklandı.

NİJERYA'DAN AÇIKLAMA

Nijerya Futbol Federasyonu yetkilileri, olay sonrası yeni bir uçak temin edilerek takımın güvenli şekilde yolculuğuna devam edeceğini duyurdu. 

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, Nijerya kafilesinde yer alan futbolcusu Wilfred Ndidi için sosyal medya hesabından geçmiş olsun açıklaması yaptı.

İşte siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:

Nijerya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemeleri için yaptığı uçak yolculuğunda futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin de içinde yer aldığı uçak, camındaki çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentine acil iniş yapmıştır.

Futbolcumuz Wilfred Ndidi ve Nijerya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir.

Eshspor Haberleri