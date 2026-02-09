Nijerya'dan olay açıklama! Victor Osimhen sakat oynadı

- Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in Afrika Kupası boyunca hafif bir hamstring sakatlığıyla oynadığını açıkladı.
- Osimhen, sağlığını riske atmasına rağmen ülkesine yardım etmek istedi ve bu fedakarlıkla az sayıda oyuncunun sahaya çıkabileceğini belirtti.
- Nijerya takımı, Osimhen'in katkılarıyla Afrika Uluslar Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı.
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile ilgili konuştu.
Chelle, geçen ay sona eren Afrika Kupası'nda Victor Osimhen'in sakat olarak forma giydiğini söyledi.
SAKATLIK İTİRAFI
48 yaşındaki teknik adam, "Victor Osimhen, Afrika Kupası'na sakat geldi. Tüm turnuvayı hafif bir hamstring sakatlığıyla oynadı. Victor, çelik gibi bir iradeye sahip. Sağlığını riske atsa bile ülkesine yardım etmek istedi. Bu durumda sahaya çıkmayı kabul edecek çok az oyuncu vardır. Vatanseverlik onun kanında var." diye konuştu.
Victor Osimhen'in formasını giydiği Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nı 3. sırada tamamlamıştı.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılılarda 21 maçta 15 gol attı ve 1 asist yaptı.