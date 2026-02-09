Nijerya'dan olay açıklama! Victor Osimhen sakat oynadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

Chelle, geçen ay sona eren Afrika Kupası'nda Victor Osimhen'in sakat olarak forma giydiğini söyledi.

SAKATLIK İTİRAFI

48 yaşındaki teknik adam, "Victor Osimhen, Afrika Kupası'na sakat geldi. Tüm turnuvayı hafif bir hamstring sakatlığıyla oynadı. Victor, çelik gibi bir iradeye sahip. Sağlığını riske atsa bile ülkesine yardım etmek istedi. Bu durumda sahaya çıkmayı kabul edecek çok az oyuncu vardır. Vatanseverlik onun kanında var." diye konuştu.

Victor Osimhen'in formasını giydiği Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nı 3. sırada tamamlamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılılarda 21 maçta 15 gol attı ve 1 asist yaptı.