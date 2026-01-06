Nijerya'nın rakibi oldular! Cezayir uzatmalarda bulduğu golle çeyrek finale çıktı

- Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni uzatmalarda 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
- Normal süresi 0-0 biten maçta, Adil Boulebina 119. dakikada galibiyet golünü attı.
- Cezayir, çeyrek finalde Nijerya ile karşılaşacak.
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Cezayir ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.
Stade Prince Moulay El Hassan'da TSİ saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Mısırlı hakem Mahmoud Mansour yönetti.
KAZANAN CEZAYİR
Karşılaşmanın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanırken, Cezayir 119'uncu dakikada Adil Boulebina'nın attığı golle çeyrek final biletini aldı.
NİJERYA'NIN RAKİBİ OLDULAR
Bu sonucun ardından Cezayir, çeyrek finalde Nijerya ile karşı karşıya gelecek.