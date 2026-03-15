Saran - Tedesco görüşmesi: 6 milyon euroluk tazminat gitmesine engel oldu

Fenerbahçe'de acil durum...

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Fatih Karagümrük'ün 2-0 kazandığı mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, statta kısa bir toplantı yaparken daha sonra Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'le bir toplantı gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli yönetim, Tedesco ve Devin Özek'le görüşmelerinin ardından alınan kararlara dair açıklama yaptı.

YOLA DEVAM ETME KARARI VERİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yola devam kararı aldıklarını duyurdu.

Saran, Tedesco ve Devin Özek'in durumuyla ilgili ise,"Devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Gereken ültimatomlar verildi" diye konuştu.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sarı lacivertli taraftarların dikkatle takip ettiği görüşmeye ilişkin detaylar ortaya çıktı.

İtalyan hoca ve sportif direktör Devin Özek, öğleden sonra kulübe geldi, yönetimin huzuruna çıktığı öğrenilirken Saran'ın daha sonra 40 yaşındaki çalıştırıcı ile baş başa görüştüğü belirtildi.

ALACAĞI TAZMİNAT DEVAM KARARINDA ETKİLİ OLDU

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri Domenico Tedesco'nun tazminatıydı.

Fenerbahçe'den yıllık yaklaşık 4 milyon Euro kazanan ve 2027 sonuna kadar sözleşmesi olan 40 yaşındaki hocanın maliyetinin 6 milyon Euro'yu bulması da yönetimin kararına tesir etti.

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Saran, takımın neden kötü olduğunu sorgularken Tedesco ise bir motivasyon kaybı yaşandığını, takımda bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını özellikle belirtti.

Daha sonra yönetim kurulunu toplayan Saran, herkese fikrini sorarken üyeler Tedesco ile devam edilip edilmemesi konusunda ikiye bölündü.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkan Tedesco, 23 galibiyet alırken 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. 2.05 puan ortalaması tutturdu.